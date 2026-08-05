Data Resmi BPS, Sebegini Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026
jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.
BPS mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2026.
Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.576,2 triliun.
Angka tersebut meningkat dari Rp3.396,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II 2026 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp6.552,1 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) Rp3.576,2 triliun,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8). (antara/jpnn)
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
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