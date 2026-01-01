Data Resmi Jumlah PPPK & P3K PW, PNS Berkurang secara Alamiah Sejak Era Jokowi

jpnn.com - JAKARTA – Data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan total jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) per 31 Desember 2025 sudah lumayan banyak.

Adapun jumlah PNS dari tahun ke tahun terus menyusut secara alamiah karena sebagian masuk usian pensiun.

Sementara itu jumlah PNS yang direkrut per tahun tidak sebanyak jumlah yang pensiun.

Jumlah PNS per 31 Desember 2025. Foto: tangkapan layar Buku Statistik ASN diterbitkan BKN

Bahkan, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni 2014-2019, diterapkan moratorium penerimaan CPNS.

Dampaknya, jumlah PNS mengalami pertumbuhan negatif (negative growth).

Beberapa tahun belakangan, formasi ASN yang kosong diisi dengan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).