menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang

Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang

Oleh: Sultan Baktiar Najamudin – Ketua DPD RI 2024-2029 & Penggagas Green Democracy

Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD RI 2024-2029 Sultan Baktiar Najamudin & Penggagas Green Democracy. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Belum kering air mata warga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Sejak 25 November 2025, tiga provinsi itu menghadapi luka ekologis yang sama: banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang duka yang merayap dari kampung ke kampung.

Di pengungsian, mereka menjemur pakaian yang tidak pernah benar-benar kering.

Baca Juga:

Sambil memeluk anak-anak yang bertanya: “Kapan rumah kita Kembali?”

Ini bukan sekadar bencana musiman. Ini tragedi kemanusiaan yang mengoyak hati kita sebagai bangsa.

Para ahli lingkungan selalu mengingatkan: data tidak pernah bohong.

Baca Juga:

Bencana Sumut–Sumbar–Aceh bukan satu-satunya. Juga bukan yang pertama.

Dari waktu ke waktu berulang dengan cerita yang mirip.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bangsa ini sedang membayar utang ekologis yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI