Data Terbaru Harga Cabai Rawit Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA – Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.800 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.400 per kg.

Demikian data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI).

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Senin (19/10) pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.800 per kg, bawang putih Rp38.100 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.000 per kg.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.800 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.800 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.700 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.300 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp68.650 per kg, cabai merah keriting Rp87.300 per kg, dan cabai rawit hijau Rp77.550 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp39.350 per kg, daging sapi kualitas I Rp150.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp144.850 per kg.