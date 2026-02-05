Data Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 5 Februari setelah Rabu Sore Naik

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam hari ini Kamis 5 Februari 2026 yang mengalami penurunan.

‎Harga emas Antam terbaru yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis pukul 08.57 WIB turun Rp17.000, dari semula Rp2.973.000 menjadi Rp2.956.000 per gram.

Sementara, untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini menjadi Rp2.720.000 per gram.

‎Adapun emas Antam pada Rabu (4/2/2026) sore sempat mengalami kenaikan Rp27.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: