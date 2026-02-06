menu
Data Terbaru Harga Emas Hari Ini 6 Februari 2026 Pagi di Pegadaian

Update harga emas hari ini di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Jumat 6 Februari 2026 di Pegadaian.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Jumat (6/2), menunjukkan harga emas UBS berada di angka Rp2 .988.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.974.000 juta per gramnya.

Adapun angka tersebut merupakan harga yang sama tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian sejak kemarin sore, dan sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas hari ini Jumat 6 Februari 2026 di Pegadaian. UBS dan Galeri24 mendekati Rp 3 juta per gram.

