menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Data Terbaru Jumlah Korban Tragedi Kapal Virgo Transport 8 yang Belum Ditemukan

Data Terbaru Jumlah Korban Tragedi Kapal Virgo Transport 8 yang Belum Ditemukan

Data Terbaru Jumlah Korban Tragedi Kapal Virgo Transport 8 yang Belum Ditemukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Basarnas Mohammad Syafii (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan Kapal Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalsel, Senin (14/9/2026) malam. Foto: ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

jpnn.com - BANJARMASIN – Sebanyak 22 korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang dipastikan selamat tertahan di tengah laut setelah proses evakuasi menuju Banjarmasin terkendala gelombang tinggi yang memaksa pemindahan korban dilakukan beberapa kali.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan 22 korban tersebut sebelumnya berada di Kapal Cahaya Bahari yang merupakan kapal kayu, tertahan di tengah laut.

Namun, gelombang di atas normal membuat kapal itu tidak berani mendekat saat hendak melakukan transfer korban menuju kapal yang akan membawa mereka ke Banjarmasin.

Baca Juga:

“Karena kejadian tadi pagi adanya ombak yang di atas normal, pada saat kita transfer dua kapal kita ada yang sempat berbenturan sehingga harus dilaksanakan perawatan,” kata Syafii dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (14/9) malam.

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemindahan korban harus dilakukan menggunakan kapal kecil menuju KRI Nala, sehingga proses evakuasi menjadi lebih lambat.

Setelah itu, KRI Nala juga terkendala tidak dapat langsung bersandar di Pelabuhan Trisakti karena ukuran kapal yang besar.

Baca Juga:

Korban kemudian kembali dipindahkan dari KRI Nala ke Kapal Kumai milik TNI Angkatan Laut untuk melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin pada Senin (14/9) tengah malam, diperkirakan tiba di Banjarmasin pada Selasa (15/9) subuh.

“Sehingga harus dilakukan transfer ulang ke Kapal Kumai milik juga TNI Angkatan Laut dan ini sekarang sedang proses, mudah-mudahan dalam beberapa jam ke depan sudah akan tiba di sini,” ujar Syafii.
Data Jumlah Korban

Kepala Basarnas Mohammad Syafii menyampaikan data terbaru jumlah korban tragedi Kapal Virgo Transport 8.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI