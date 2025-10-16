Data Terbaru Jumlah PPPK Hingga 2025, Termasuk Paruh Waktu

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Berikut ini data jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 2021 hingga 2025.

Pemkab Lombok Tengah mencatat jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kurun waktu tersebut mencapai 5.249 orang.

Adapun jumlah PPPK paruh waktu di Pemkab Lombok Tengah yang sedang dalam proses persiapan pengangkatan sebanyak 4.546 orang.

Dengan demikian, total ada 9.795 orang, terdiri dari tenaga medis, guru, dan teknis.

"Total PPPK di Lombok Tengah mencapai 9.795 orang," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat apel peringatan HUT ke-80 Kabupaten Lombok Tengah di Lombok Tengah, Rabu (15/10).

Dia mengatakan sejak 2021 sampai saat ini di 2025, Kabupaten Lombok Tengah telah mengangkat 5.249 PPPK penuh waktu, ditambah PPPK paruh waktu yang sedang dalam proses persiapan pengangkatan sebanyak 4.546 orang.

Adapun perinciannya, yakni pada 2021 sebanyak 444 PPPK, 2022 sebanyak 2.189 PPPK, 2023 sebanyak 167 PPPK, 2024 sebanyak 806 PPPK, 2025 sebanyak 1.607 PPPK hasil seleksi 2024 tahap I dan tahap dua sebanyak 36 PPPK.

"PPPK paruh waktu sebanyak 4.546 orang yang sedang dalam proses," katanya.