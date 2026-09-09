Data Terbaru Jumlah Tentara AS Tewas dan Luka-luka
jpnn.com - WASHINGTON - Jumlah total personel militer AS yang tewas atau luka-luka dalam konflik dengan Iran telah mencapai 838 orang.
Angka tersebut berdasarkan analisis RIA Novosti terhadap data terbaru dari Departemen Perang Amerika Serikat pada Selasa (8/9).
Menurut Pentagon, sebanyak 26 personel militer AS lainnya telah ditambahkan ke dalam daftar korban.
Dengan demikian, jumlah tentara AS yang luka-luka mencapai 820 orang, sementara jumlah korban tewas tetap 18 orang.
Sebelumnya pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan terhadap mereka.
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani memorandum yang bertujuan menghentikan permusuhan.
Namun, tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.
Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan dan permusuhan masih sesekali kembali terjadi.
Berikut ini data dari Pentagon mengenai jumlah tentara AS yang tewas dan luka-luka dalam konflik dengan Iran.
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