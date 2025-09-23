Data Terbaru MBG, Realisasi Anggaran dan Sebaran Penerima
jpnn.com - JAKARTA - Hingga 8 September 2025, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realisasi anggaran MBG itu setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.
"Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9).
Dia menambahkan, alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima.
Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.
Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang.
Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
Berikut ini data terbaru dari Kemenkeu mengenai realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG dan sebaran penerimanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Puluhan Siswa Keracunan MBG di Cipongkor, Ayamnya Basi, Asam, Warna Agak Beda
- Siswa yang Jadi Korban Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah
- BGN Klarifikasi Isu Dapur MBG Dikuasai Anggota Dewan
- Keracunan Massal Paket MBG di Cipongkor Bertambah Jadi 63 Siswa
- Nikolas Demetouw Dukung Program MBG untuk Papua Maju
- Pemerintah Fokuskan MBG di 3T Untuk Pemenuhan Gizi & Pemberdayaan Ekonomi Lokal