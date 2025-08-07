Data Terbaru Perolehan Suara Mari-Yo di PSU Pilgub Papua, Unggul Signifikan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Partai Golkar, Umar Lessy, menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mathius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) unggul signifikan dalam perolehan suara pemungutan suara ulang atau PSU Pilgub Papua berdasarkan hasil hitung cepat internal partainya.

“Hasil ini adalah cerminan kepercayaan rakyat Papua terhadap kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif. Kemenangan Fakhiri–Aryoko bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga kemenangan bagi semangat persatuan di Tanah Papua,” ujar Umar dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Dia mengungkapkan, hasil quick count perolehan suara PSU Pilgub Papua, saat data yang masuk pada Rabu (6/8) hingga pukul 19.17 WIB telah mencapai 100 persen, pasangan Fakhiri–Aryoko meraih 57,52 persen.

Hasil hitung cepat Partai Golkar, perolehan suara pasangan Benhur Tommy Mano – Costant Karma (BTM-CK) 47,48 persen.

Dia menyebutkan keunggulan pasangan yang diusung oleh 17 partai politik ini juga diperkuat oleh hasil quick count lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang mengambil 250 sampel TPS tersebar di seluruh Provinsi Papua.

Dalam rilis resminya, Indikator mencatat bahwa pasangan Fakhiri–Aryoko meraih 50,71 persen suara, unggul tipis dari pasangan Benhur–Costant yang memperoleh 49,26 persen suara, dengan margin of error ±2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Dua hasil ini baik dari internal maupun dari lembaga independen mengonfirmasi arah dukungan mayoritas rakyat Papua. Ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk terus mengawal proses rekapitulasi resmi oleh KPU dengan penuh optimisme dan kehati-hatian,” lanjut Umar.

Umar Lessy menegaskan bahwa soliditas koalisi partai pendukung dan kerja akar rumput menjadi faktor penentu kemenangan ini.