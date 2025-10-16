Datang Bawa Harapan, Pulang dengan Kegagalan: Kisah Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

jpnn.com - Patrick Kluivert datang ke Timnas Indonesia dengan segudang harapan. Mantan bomber Barcelona itu dipercaya memimpin Skuad Garuda pada awal 2025, menggantikan Shin Tae Yong yang lebih dahulu didepak.

Namun, sembilan bulan berselang, perjalanan Kluivert harus berakhir sebelum tahun berganti.

Target Utama Patrick Kluivert

Tugas utamanya jelas, yakni membawa Indonesia lulus ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, jalan yang dihadapi ternyata jauh lebih terjal dari perkiraan.

Laga debut Kluivert bersama Timnas Indonesia menjadi awal yang sulit. Skuad Garuda kalah telak 1-5 dari Australia, hasil yang langsung menguji kesabaran suporter.

Perlahan, Kluivert mencoba membangun ritme baru. Dua kemenangan tipis 1-0 atas China dan Bahrain sempat menyalakan kembali asa Garuda.

Kemenangan itu membawa Indonesia melangkah ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, asa tersebut kembali redup setelah Indonesia dicukur Jepang 0–6 di laga penutup fase ketiga.

Perjalanan Penuh Ujian di Kualifikasi Piala Dunia

Sebelum kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi, Kluivert sempat membawa Indonesia meraih kemenangan 6–0 atas Taiwan dan imbang 0–0 melawan Lebanon dalam partai uji coba.