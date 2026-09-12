Datang Bersama Kaesang, Jokowi Disambut Hangat di Acara Khitanan Anak KH Busthomi

jpnn.com, CIREBON - Presiden ke-7 RI Ir. Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak pengasuh Yayasan Al-Busthomi KH Muhammad Busthomi atau sering disapa Ustadz Ujang Busthomi, Sabtu (12/9).

Tiba di Yayasan Al-Bhustomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Jokowi dikalungi bunga oleh Ustaz Ujang Busthomi.

Jokowi disambut dengan iringan drum band dari Alman Panguragan dan Paksi Naga Liman, Kereta Kencana milik Kraton Kanoman.

Dia berjalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer sambil menyapa warga untuk menuju tempat acara.

Jokowi juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan masyarakat yang hadir. Warga pun histeris memanggil nama Jokowi.

"Pak Jokowi, sini, Pak Jokowi,” ucap warga desa.

Sementara para pedagang juga memanggil Jokowi untuk mampir.

"Jualan apa?" tanya Jokowi.