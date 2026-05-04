Datang ke Bareskrim, Ahmad Dhani Bertanya Soal Hilangnya Akun Instagram

Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani (kiri) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani mendadak datang ke Bareskrim Polri pada Senin (4/5).

Kedatangannya tersebut ternyata untuk berkonsultasi terkait akun Instagram miliknya yang hilang.

"Kami bertanya bagaimana proses Instagram bisa di-take down itu dari mana gitu,” kata Ahmad Dhani dilansir Antara.

Menurutnya, dari konsultasi diketahui bahwa akun miliknya tidak mungkin ditangguhkan karena mass report atau laporan massal.

Atas dasar itu, Ahmad Dhani curiga ada oknum atau orang penting yang sengaja melaporkan akun miliknya berkaitan dengan suatu konten.

Pentolan Dewa 19 itu tidak membeberkan secara detail konten dari unggahan yang dimaksud.

“Penting banget itu postingan saya yang sehari 20 juta view. Itu berbahaya banget untuk sebagian orang,” beber Ahmad Dhani.

Perihal penangguhan akun miliknya, Ahmad Dhani menyebut sudah melapor ke pihak Instagram.

Sumber Antara
