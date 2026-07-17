Datang ke Makam Temon, Abdel Achrian Menangis Lalu Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Abdel Achrian akhirnya mendatangi makam sahabatnya, Temon yang baru meninggal dunia.

Setelah pulang dari luar negeri, dia datang ke makam Temon yang berada di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Dalam video yang diunggah di Instagram, Abdel Achrian tampak menangis saat menabur bunga di makam sahabatnya tersebut.

Dia juga menulis permintaan maaf karena baru bisa datang menengok makam Temon.

"Maafin gue, Mon," ungkap Abdel Achrian.

Selain itu, presenter berusia 55 tahun tersebut juga mengunggah foto dan video kenangan bersama Temon.

Salah satunya, Abdel Achrian mengenang guyonan Temon yang selalu membuatnya tertawa.

"Joke: Pakpahan. Lo doang nih Mon yang bisa bisa bikin gue ketawa begini. Joke yang sudah beribu-ribu kali diulang, tapi tetap lucu buat gue," jelas pria yang karib disapa Cing Abdel itu.