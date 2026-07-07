Datang ke Pacitan Kawal Program BPBL, Ibas: Tidak Boleh Ada Rumah yang Masih Gelap

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan setiap keluarga dapat menikmati akses listrik yang layak.

Menurut Ibas, listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi penggerak produktivitas, pendidikan, kesejahteraan, serta kualitas hidup masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ibas saat meninjau pelaksanaan Program BPBL di Pacitan sekaligus memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Listrik untuk Semua: Program BPBL Menuju Terang dan Sejahtera', Senin (6/7).

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Mengawali sambutannya, Legislator dari Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, perangkat desa, hingga seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap persoalan masyarakat dapat diselesaikan bersama.

"Hari ini kita masih menghadapi banyak tantangan. Karena itu saya mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan memastikan tidak ada persoalan masyarakat yang luput dari perhatian kita," ujar Ibas.

Dalam kesempatan itu, Ibas menekankan akses terhadap listrik merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan.

Menurutnya, setiap keluarga berhak menikmati penerangan yang layak sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup.