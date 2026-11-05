Datang ke Pangkalan Bun, Menhut Pantau Penanganan Insiden Helikopter Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tiba di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (5/11) untuk melihat penanganan insiden helikopter jatuh ketika menanggulangi karhutla.

Diketahui, tiga kru Helikopter Mi-17V5 gugur saat menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya saudara kita yang menjalankan tugas dalam misi pemadaman karhutla," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (5/11).

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Tiga kru yang gugur yakni Letkol CPN (Anum) Dudi Firmansyah, Kapten CPN (Anum) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anum) Heri Prasetyo.

TNI telah memberangkatkan jenazah Letkol (Anum) Dudi dan Kapten (Anum) Hafiz yang masing-masing menuju Bandung serta Semarang untuk diserahkan ke keluarga.

Sementara itu, tim gabungan terus mencari keberadaan jenazah Sertu (Anum) Hery setelah insiden helikopter jatuh.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, dan Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan terus memimpin penanganan insiden helikopter jatuh.

Raja Juli mengatakan kru yang selamat dari peristiwa helikopter jatuh telah dibawa ke Banjarmasin untuk penanganan medis lanjutan.