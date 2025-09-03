Datang ke Polres Jaktim, Uya Kuya Bertemu Pelaku Penjarahan Rumahnya
jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (3/9).
Dia datang bersama istrinya, Astrid Kuta untuk bertemu dengan salah satu terduga pelaku penjarahan yang terjadi di rumahnya.
Menurutnya, polisi menginformasikan soal salah satu terduga pelaku penjarahan telah diamankan, yakni seorang perempuan lansia yang diduga menjarah sebuah AC.
"Ternyata ada seorang terduga pelaku, ibu-ibu, umurnya lebih tua dari saya tadi membawa AC di dalam rumah, indoor AC," kata Uya Kuya, Rabu (3/7).
Personel Tofu Reunion itu mengungkapkan perempuan lansia tersebut berprofesi sebagai tukang parkir yang memiliki cucu tuna wicara.
Lansia itu tinggal bersama anak dan cucunya serta suami, yang juga bekerja sebagai tukang parkir.
Melihat kondisi tersebut, Uya Kuya berinisiatif mengajukan restorative justice atau keadilan restoratif dan menemui pelaku di kantor polisi.
Dia sebagai pihak yang dirugikan (korban) mengajukan agar kasus ibu tersebut tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.
