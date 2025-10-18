menu
Datang ke UGM, Jokowi Beri Pujian untuk Program Prabowo

Datang ke UGM, Jokowi Beri Pujian untuk Program Prabowo

Datang ke UGM, Jokowi Beri Pujian untuk Program Prabowo
Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/10/2025). ANTARA/Luqman Hakim

jpnn.com - Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto selama tahun pertama pemerintahan telah berjalan dengan baik.

Penilaian bernada pujian itu disampaikan Jokowi saat datang menghadiri acara di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/10/2025).

"Kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, saya lihat semuanya berjalan dengan baik," kata Jokowi.

Saat itu, Jokowi tampak didampingi sejumlah pejabat, salah satunya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Jokowi lantas menyebut Presiden Prabowo juga telah melakukan langkah perbaikan terhadap sejumlah program prioritas yang dinilai membutuhkan koreksi.

"Bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh beliau," ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan program Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih telah dievaluasi dan berjalan dengan baik.

"Kami melihat berjalan dengan baik dan itu diapresiasi oleh masyarakat," ucap Jokowi.

Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pujian terhadap kebijakan dan program Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama memimpin pemerintahan.

