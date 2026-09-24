Datangi Bareskrim, GCP Tindak Lanjuti Pengaduan Terhadap Budi Arie

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) kembali mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Kamis (24/9/2026), untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Ketua Umum H. Kurniawan mengatakan kedatangan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Sebelumnya, GCP mengadukan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026 terkait video yang membahas kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029.

Atas video tersebut, GCP menyampaikan dugaan tindak pidana makar dan penghasutan kepada aparat penegak hukum.

Dugaan tersebut merupakan laporan dari pihak GCP dan belum menjadi kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.

Kurniawan menyebut pengaduan GCP telah diterima Bareskrim Polri dan dicatat sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Dia mengatakan dokumen serta bukti awal yang dibutuhkan penyidik juga telah diserahkan.

“Laporan diterima dalam bentuk Dumas. Tapi semua dokumen yang dibutuhkan, bukti-bukti awal sudah diterima oleh pihak penyidik, jadi tidak ada lagi yang kurang,” ujar Kurniawan.