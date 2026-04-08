Datangi Bareskrim, TAUD Desak Kasus Andrie Yunus Diusut Sebagai Percobaan Pembunuhan Berencana
jpnn.com, JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membuat laporan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4).
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya bersama anggota TAUD datang langsung untuk membuat laporan tipe B.
Menurut Dimas, aduan dari TAUD dalam kasus penyiraman untuk menindaklanjuti pernyataan Polda Metro Jaya yang melimpahkan pengusutan perkara ke Puspom TNI.
Adapun, Polda Metro Jaya sebelumnya mengusut kasus penyiraman air keras berdasarkan laporan tipe A.
Namun, Polda Metro Jaya belakangan menyerahkan pengusutan kasus penyiraman ke Puspom TNI.
”Jadi, kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban yang diwakilkan oleh TAUD,” kata dia.
Dimas menyebutkan TAUD melaporkan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie ke Bareskrim pada Rabu ini.
"Kami sampaikan dalam laporan itu Pasal 459 terkait dengan percobaan pembunuhan berencana," kata dia.
TAUD melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Bareskrim Polri dengan memakai pasal percobaan pembunuhan.
- Komnas HAM Yakin Ada Pihak Lain Terlibat Kasus Andrie Yunus
- Bareskrim POLRI Ungkap Penyalahgunaan BBM & LPG, Pertamina Beri Apresiasi
- Surat Solidaritas Korban Prajurit TNI untuk Andrie Yunus: Jangan Diam, Lawan!
- Dorong Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum, Pegiat Politik dan Hukum: Lebih Adil Bagi Korban
- Saat Ditangkap, Andre Sedang Bersama Wanita Asal Kazakhstan
- BEM UI Demo di Gambir, Ini Agendanya