Datangi Istana Negara, Kristomei Dikabarkan Bakal Dilantik Sebagai Kepala BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik sejumlah tokoh untuk mengisi beberapa jabatan.

Salah satunya adalah Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang diisukan bakal dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Pantauan JPNN.com di Istana Negara, Mayjen Kristomei tiba sekitar pukul 13.08 WIB. Dia tampak mengenakan seragam dinas TNI lengkap.

Baca Juga: KPK Beber Alasan tak Menetapkan Sestama BNPB Sebagai Tersangka

Kristomei mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya untuk hadir di Istana Negara.

“Belum tahu (dilantik sebagai apa, red). Saya diminta untuk hadir menghadap Presiden oleh Pak Seskab,” ujarnya, pada Kamis (15/10).

Saat disinggung akan menjabat sebagai Kepala BNPB, Kristomei mengaku sebagai prajurit harus siap menerima perintah.

“Sebagai tentara siap diperintah,” kata dia.

Selain Kristomei, Kepala Staff Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon juga turut hadir di Istana Negara.