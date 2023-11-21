Datangi Pengadilan Agama, Aura Kasih Urus Soal Ini

menu
Penyanyi sekaligus aktris Aura Kasih mendadak menyambangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12). Ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi sekaligus aktris Aura Kasih mendadak menyambangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12).

Kedatangan pelantun Mari Bercinta itu ternyata mendatangi pengadilan agama untuk mengurus penetapan perwalian terhadap putri semata wayangnya, Arabella.

Tak sendirian, dia turut didampingi oleh kuasa hukumnya, Yanti Nurdin.

Dia menjelaskan soal kedatangan kliennya ke pengadilan agama.

"Sekarang ini mengurus perwalian anak ke Mbak Aura juga," ujar Yanti Nurdin di PA Jakarta Selatan, Selasa.

Adapun penetapan perwalian tersebut demi masa depan putri Aura Kasih.

Yanti mengatakan penetapan perwalian itu nantinya akan digunakan untuk keperluan administrasi.

"Karena untuk kebutuhan administrasi, kayak di sekolah, visa, dan lain-lain," ucap Yanti.

