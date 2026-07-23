Datangi Polda Metro Jaya, Mahasiswa Desak Polisi Usut Wali Kota Lhokseumawe

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Lhokseumawe Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/7). Mereka mendesak kepolisian mengusut laporan dugaan penipuan yang berkaitan dengan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi agar Polda Metro Jaya mengusut tuntas laporan yang disebut telah bergulir sejak 2020.

Koordinator aksi, Alfi Abusar, mengatakan desakan tersebut muncul karena proses penanganan perkara dinilai belum memberikan kepastian hukum.

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"Kami mendesak dan menuntut keadilan dari Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Walikota Lhoksumawe, Provinsi Aceh saat ini yang mencapai 3 Milyar rupiah. Sudah berkali - kali dihubungi tapi tidak ada respon dari Wali Kota Lhokseumawe," ucapnya.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/4192/VI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, laporan polisi diterima pada 11 Juni 2026.

Dalam laporan itu disebutkan pelapor mengaku mengalami kerugian terkait penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dengan nilai Rp 3 miliar.

Pelapor menyatakan dana yang telah dikembalikan sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2024, sementara sisa Rp 1,9 miliar disebut belum dikembalikan.

Massa aksi meminta Polda Metro Jaya menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (dil/jpnn)