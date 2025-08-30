menu
Datangi Polda Sumsel, Ribuan Ojol di Palembang Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan

Datangi Polda Sumsel, Ribuan Ojol di Palembang Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan

Datangi Polda Sumsel, Ribuan Ojol di Palembang Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan
Ribuan ojek online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (ADO) Sumsel saat mendatangi markas Polda Sumsel, Sabtu (30/8/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan mendatangi Polda Sumsel, Sabtu (30/8).

Ketua Kordinator Aksi Asrul Indrawan mengungkapkan kehadiran mereka ke Polda Sumsel murni bentuk solidaritas untuk Affan Kurniawan, bukan provokasi.

"Kami datang dengan hati ikhlas, menuntut keadilan untuk saudara kami Affan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob di Jakarta," ungkap Asrul.

Asrul meminta agar kematian Affan dijadikan momentum evaluasi agar aparat lebih humanis dalam mengawal aksi demonstrasi.

"Kami juga meminta Polri untuk mengungkap kasus ini secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, serta meminta pelaku dihukum dengan seberat-beratnya sesuai aturan.

Mereka juga meminta Polri memberikan perhatian kepada keluarga korban.

"Terakhir semoga kejadian ini tidak terulang kembali," sambung Asrul.

Asrul menyampaikan pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh driver online untuk melakukan off-bid selama aksi berlangsung.

Ribuan driver online Palembang yang tergabung dalam ADO Sumsel datangi Polda, mereka menuntut Polri transparan atas kematian tekan mereka Affan.

