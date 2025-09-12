Datangi Polres Metro Jaktim Malam-Malam, Uya Kuya: Saya Dipanggil, Urusan Apa Belum Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya bersama sang istri Astrid Kuya mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Jumat malam.

Uya tiba sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru dongker dan celana abu-abu. Sedangkan Astrid datang dengan baju bercorak hitam putih, kerudung hitam, dan celana biru dongker muda.

Mereka langsung masuk ke ruang Mapolres tanpa memberikan banyak komentar kepada media.

"Saya dipanggil, kalau urusan apanya saya tidak tahu, belum tahu," kata Uya Kuya.

Bersamaan hal itu, pemeriksaan artis Sherina Munaf untuk klarifikasi terkait unggahannya di media sosial mengenai penyelamatan kucing milik anggota DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur masih berlangsung.

"Pemeriksaan Sherina Munaf saat ini sedang berlangsung," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal saat dikonfirmasi.

Sherina hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Artis sekaligus penyanyi tersebut masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Jaktim sejak Jumat siang.

"Sherina sudah hadir ke Polres Metro Jakarta Timur pukul 14.00 WIB," ucap Alfian.