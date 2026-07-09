Datangkan Kerim Memija, Persija Perkuat Lini Belakang
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain dalam menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.
Macan Kemayoran resmi mendatangkan bek Kerim Memija asal Bosnia dan Herzegovina.
"Kerim adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim," kata Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca dalam keterangan, Kamis.
Ia menjelaskan selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, Kerim ia juga mampu memberikan kontribusi saat membantu serangan.
Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa menjadi nilai tambah yang diyakini akan berdampak positif bagi Persija.
"Kami berharap Kerim dapat segera beradaptasi dan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim musim ini," katanya.
Kerim dikontrak Macan Kemayoran untuk dua musim ke depan atau sampai tahun 2028.
Sementara itu, Kerim Memija mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama Persija bersaing di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia.
Persija resmi mendatangkan bek Kerim Memija asal Bosnia dan Herzegovina menghadapi Super League musim 2026/2027.
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