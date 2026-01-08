Datangkan Pelatih Asing, GPPI Target Prestasi Lebih Baik di Proliga 2026

jpnn.com, GRESIK - Petrokimia Gresik resmi meluncurkan tim bola voli putri, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia (GPPI) untuk menyambut kompetisi bergengsi Proliga 2026.

Tim ini mendatangkan pelatih asing Alessandro Lodi dari Italia sejak awal untuk meraih prestasi lebih baik dari ajang Proliga tahun sebelumnya.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob pada saat Grand Launching GPPI di Gresik, Jawa Timur, Selasa (6/1/2026) menyampaikan bahwa tahun ini adalah kesempatan terbaik bagi GPPI untuk meraih juara Proliga setelah 23 musim keikutsertaanya. Karena tim ini telah memiliki persiapan yang sangat matang.

"Selama ikut Proliga kami hanya meraih prestasi tipis-tipis. Tidak pernah Juara I, yang ada hanya Runner Up sampai enam kali catatannya. Musim ini adalah yang terbaik bagi kami untuk meraih Juara I," kata Daconi.

Adapun kesiapan GPPI dalam meraih gelar Juara Proliga, tambahnya, mendatangkan pelatih asing sejak awal, sehingga persiapannya semakin matang.

GPPI mempercayai Alessandro Lodi sebagai head coach. Ia sudah berpengalaman menjadi pelatih di klub voli negara-negara lain.

Lodi beberapa kali memimpin klub-klub Asia, sehingga sangat memahami kultur permainan voli Asia maupun karakter para pemainnya. Pengalaman inilah yang membuat proses adaptasi dengan tim GPPI berjalan lebih cepat dan tepat.

Kesiapan berikutnya, GPPI diperkuat oleh pemain-pemain terbaik, empat diantaranya adalah pemain tim nasional (timnas) yang memperkuat Indonesia di ajang Sea Games 2025 di Thailand. Beberapa pemain lain juga mantan pemain timnas yang saat ini masih dalam masa keemasannya.