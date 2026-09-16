Daud Yordan Naik Ring Lagi di Back to Champion 2026

jpnn.com - PONTIANAK - Petinju profesional Indonesia asal Kalimantan Barat Daud Yordan akan kembali naik ring pada laga Back to Champion 2026.

Laga itu akan digelar di GOR Terpadu Pangsuma, Pontianak, Kalbar, 10 Oktober. Saat ini, Daud Yordan tengah melakukan berbagai persiapan untuk naik ring. Daud mengatakan bahwa Back to Champion merupakan tempatnya untuk membuktikan diri.

"Saya ingin masyarakat Kalimantan Barat ikut menyaksikan perjalanan ini dari awal. Kalau saya ingin mengejar pertandingan yang lebih besar, saya harus membuktikannya dahulu di atas ring," kata Daud Yordan.

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CEO Daud Yordan Promotions (DYP) Alex Kristian mengatakan ajang tersebut tidak hanya menjadi pertandingan tinju, tetapi dikemas sebagai sportainment.

Ajang itu juga menjadi momentum bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan langsung kepada Daud Yordan sebagai putra daerah.

"Kami ingin masyarakat Kalimantan Barat merasa bahwa 'Back to Champion' juga merupakan kegiatan mereka. Daud lahir dari daerah ini, tumbuh membawa nama Kalimantan Barat, dan sekarang kembali bertanding di hadapan masyarakatnya sendiri," kata Alex di Pontianak, Rabu (16/9).

Pertandingan di Pontianak tersebut juga menjadi bagian dari program "Road to 2027", karena DYP tengah membuka peluang bagi Daud untuk menghadapi legenda tinju dunia Manny Pacquiao pada 2027. Target tersebut terus diperjuangkan secara serius.

Selain membangun karier Daud, DYP berkomitmen mengembangkan ekosistem tinju profesional di Indonesia dengan memberikan panggung, sorotan, dan peluang jangka panjang bagi petinju profesional lainnya.