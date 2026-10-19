Daun Jatuh Lanjutkan Perjalanan dengan Permata Hatiku

jpnn.com, JAKARTA - Setelah membuka babak baru sebagai band independen lewat single Bukan Tentangmu, Daun Jatuh kembali dengan lagu baru berjudul Permata Hatiku.

Single kedua tersebut sekaligus menjadi bagian dari perjalanan Daun Jatuh menuju album terbaru.

Album mendatang Daun Jatuh akan menghadirkan karya yang ditulis secara bergantian oleh kedua personelnya, Verrel Alvirizky (El) dan Timothy Gunung Tua.



Permata Hatiku menjadi lagu yang ditulis oleh El, sekaligus menjadi bagian kedua dari rangkaian cerita yang akan berlanjut melalui karya El dan Timothy secara bergantian.

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Melalui permata hatiku, El menggambarkan perasaan jatuh cinta yang terus berulang, rasa syukur atas sebuah pertemuan, serta keyakinan bahwa terkadang Tuhan menghadirkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang pernah didoakan.

Salah satu bagian yang paling personal dalam lagu ini yakni pertanyaan tentang takdir. Tentang bagaimana bisa begitu yakin bahwa seseorang adalah bagian terindah dalam hidup, tetapi tetap bertanya-tanya apakah juga memiliki tempat yang sama di hidupnya.

Lebih dari sekadar lagu tentang cinta, Permata Hatiku merupakan ungkapan rasa syukur atas kehadiran seseorang yang mengajarkan arti cinta tanpa harus banyak berkata-kata.

Sebuah pengingat bahwa terkadang, anugerah terbesar dalam hidup datang melalui pertemuan yang tidak pernah direncanakan.

Hal tersebut kemudian dirangkum dalam lirik 'Kau permata hatiku, berulang kali ku jatuh kepadamu, berulang kali kutenggelam dalam hangat dekap tubuhmu' yang menggambarkan bagaimana rasa cinta dapat terus tumbuh dan membuat seseorang kembali jatuh cinta pada sosok yang sama.