Daur Ulang Cinta Kita, Tohpati Kolaborasi dengan Fabio Asher

jpnn.com, JAKARTA - Setelah mendaur ulang single Semusim bersama Nadhif Basalamah, Tohpati kembali merilis single remake lainnya.

Dia kini memilih Cinta Kita yang dahulu dinyanyikan oleh Reza Artamevia dan sempat hit pada 2002.

Tohpati kembali berkolaborasi dengan penyanyi muda, kali ini menarik Fabio Asher untuk mengisi vokal Cinta Kita versi terbaru.

Dia mengungkapkan alasan kuat di balik keputusan merilis ulang lagu tersebut setelah lebih dari dua dekade.

Dengan jarak yang begitu lama dari 2002 ke 2026, saya ingin tahu seperti apa hasilnya kalau dinyanyikan oleh penyanyi baru. Saat itu, saya terpikir untuk mengajak kerja sama Fabio Asher karena selain pernah berkolaborasi, dia juga jebolan berbagai ajang musik. Jadi, saya sudah tahu vokalnya seperti apa dan secara kualitas tidak perlu diragukan lagi," ungkap Tohpati.

Bagi Fabio Asher, kolaborasi tersebut merupakan kesempatan berharga dalam kariernya.

Dia tidak perlu berpikir dua kali saat tawaran datang dari Tohpati.

"Awalnya Mas Perry dan Mas Iman dari WeCord menghubungiku, menginfokan kalau Mas Tohpati sedang mengerjakan remake lagu-lagu hits-nya dan tertarik untuk bekerja sama. Tanpa pikir panjang, tentu saja aku langsung mengiyakan kesempatan emas untuk bekerja dengan salah satu maestro musik Indonesia ini,” tuturnya.