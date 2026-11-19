jpnn.com, JAKARTA - Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menilai fitnah kepada Sufmi Dasco Ahmad terus didaur ulang untuk melemahkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan Dasco bukan sekadar loyal kepada Prabowo, tetapi selalu berdiri paling depan menjadi tameng setiap ada serangan yang mengganggu cita-cita perjuangan Prabowo.

"Sebetulnya Sufmi Dasco Ahmad itu lebih dari sekedar loyal kepada Presiden Prabowo. Dasco selalu berdiri paling depan memimpin jadi bumper atau tameng setiap ada serangan yang mengganggu cita-cita perjuangan Pak Prabowo," kata Haris dalam keterangannya pada Kamis (19/11).

Haris menjelaskan Dasco tidak setia secara pasif di samping Prabowo.

Dasco selalu mengambil risiko, termasuk memimpin membersihkan "ranjau" yang dapat menggagalkan terwujudnya gagasan dan cita-cita perjuangan Prabowo.

"Dedikasi dan rasa tanggung jawab yang luar biasa ditunjukkan Dasco untuk mengatasi setiap masalah yang menghambat cita-cita perjuangan Prabowo. Dasco merelakan waktu dan energinya untuk membangun dan menata jaringan," urai Haris.

Haris menambahkan Dasco juga aktif melakukan persuasi kepada beragam elemen bangsa yang tidak sepaham dengan Prabowo.

"Begitulah yang disebut sebagai kesetiaan dan loyalitas sejati, tidak semata pasif di belakang atau di samping Pak Prabowo. Tapi juga proaktif mengamankan terwujudnya cita-cita perjuangan Presiden Prabowo," jelas Haris.