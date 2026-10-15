Daus Mini Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Daus Mini mengungkap pengalaman kurang menyenangkan yang dialami saat dirinya mulai sering mengisi acara keagamaan.

Dia mengaku pernah menerima pesan berisi ancaman dari seseorang melalui media sosial.

Menurutnya, orang tersebut memperingatkannya agar tidak sok memahami agama, bahkan mengancam akan menghabisinya jika bertemu.

“Ada pengancaman, 'Jangan sok-sokan ngerti agama, kalau sampai ketemu, gua habisin lu.' Dengan kata terakhir itu body shaming,” kata Daus Mini saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Meski menerima ancaman tersebut, pria berusia 39 tahun itu masih terus belajar tentang agama.

Daus Mini merasa kehadiran dalam acara tabligh akbar juga menjadi kesempatan untuk menyimak materi yang disampaikan oleh ustaz maupun habib.

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“Aku juga setiap acara tabligh akbar itu kan saling belajar, belajar tentang apa yang udah disampaikan oleh ustaznya, ya kan, habibnya,” tuturnya.

Pelawak bernama asli Ahmad Firdaus itu juga menjelaskan bahwa dirinya tetap berprofesi sebagai komedian meski belakangan sering terlibat dalam acara keagamaan.