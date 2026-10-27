Dave Laksono Ingatkan Takedown Konten Jangan Sampai Melanggar Hak Konstitusional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan Komdigi agar kebijakan takedown konten digital tetap menghormati kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan penurunan konten harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan secara proporsional.

“Penanganan konten digital harus memiliki landasan hukum yang jelas, mekanisme akuntabel, serta penerapan yang cermat,” kata Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (27/10).

Menurut Dave, kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Namun, dia mengakui konstitusi juga mengatur pembatasan hak melalui Pasal 28J ayat (2), sepanjang sesuai undang-undang dan diterapkan secara proporsional.

Terkait penurunan 486 konten pada 27 Agustus 2026, Dave menyebut Komdigi telah menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa tindakan tersebut merupakan tindak lanjut patroli siber terhadap konten yang diduga melanggar ketentuan.

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Dia menghormati proses yang berjalan di Komnas HAM sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara hukum.

“Transparansi dan komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” ujarnya.