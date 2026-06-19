David Herson Apresiasi Langkah Dasco Menerima Mahasiswa di Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha, aktivis toleransi, dan pegiat kebangsaan David Herson menyampaikan apresiasi atas langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menerima dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen terhadap demokrasi yang sehat, di mana perbedaan pandangan tidak disikapi dengan penolakan, melainkan dengan keterbukaan untuk mendengar dan mencari solusi bersama.

David Herson mengatakan mahasiswa adalah bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa. Suara kritis mereka harus ditempatkan sebagai energi untuk perbaikan, bukan dianggap sebagai ancaman.

"Oleh karena itu, langkah Pak Dasco yang menerima aspirasi mahasiswa secara langsung patut diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan budaya dialog yang menjadi ciri bangsa yang dewasa,” ujar David Herson dalam keterangannya pada Jumat (19/6/2026).

Menurut David, di tengah berbagai dinamika politik dan sosial yang berkembang, bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang komunikasi daripada ruang konfrontasi.

Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hak konstitusional yang harus dijamin, sementara para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menjembatani berbagai kepentingan demi kepentingan nasional yang lebih besar.

"Demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang kesediaan untuk mendengar.

Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi dan para pemimpin membuka pintu dialog, maka sesungguhnya demokrasi sedang bekerja sebagaimana mestinya.