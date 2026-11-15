David Herson: Relawan Muda Indonesia Dukung Dasco Jadi Wapres Dampingi Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Muda Indonesia, sebuah jaringan aktivis anak-anak muda Indonesia yang dipimpin oleh David Herson, menyampaikan dukungan terhadap gagasan Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang diusulkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bagi Relawan Muda Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur politik senior yang memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional.

Dia menyebut kiprahn Dasco di parlemen dan komunikasi lintas kekuatan politik menjadikannya salah satu tokoh yang diperhitungkan dalam percakapan mengenai masa depan kepemimpinan nasional.

Di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu merawat persatuan, membangun komunikasi, menjembatani perbedaan, serta mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

David Herson menyampaikan bahwa generasi muda perlu mengambil bagian dalam diskusi mengenai arah kepemimpinan Indonesia ke depan.

“Kami percaya bahwa masa depan Indonesia harus dibangun melalui kolaborasi antara pengalaman para tokoh senior dan semangat generasi muda. Persatuan bangsa harus menjadi fondasi utama dalam setiap perjalanan kepemimpinan nasional," ujar David Herson dalam keterangannya pada Minggu (15/11).

Menurut Relawan Muda Indonesia, gagasan mengenai Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto merupakan salah satu aspirasi politik yang patut menjadi bagian dari ruang diskusi publik.

"Persatuan adalah kekuatan. Pengalaman adalah modal. Generasi muda adalah masa deppan," ujar David Herson.