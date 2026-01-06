David Herson: Seskab Teddy Figur Peduli dan Inspiratif Bagi Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengusaha muda sekaligus seorang pendeta, David Herson melakukan pertemuan dan berdiskusi terkait isu kebangsaan dan kepemudaan bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, membahas sejumlah hal terutama masalah peran anak muda terhadap bangsa.

“Kami mendapatkan kehormatan diundang oleh Pak Seskab di kantornya dalam rangka diskursus peran anak muda terhadap bangsa. Bagaimana anak muda menjadi penerus, penggerak dan pembaharu masa depan bangsa,” ujar David Herson dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, David Herson mengatakan dalam pertemuan itu, dirinya mendapatkan insight yang sangat banyak dari Seskab Teddy tentang bagaimana pemerintahan sekarang sangat konsen terhadap anak-anak muda Indonesia agar benar-benar menjadi agen perubahan bangsa lewat program-program yang telah pemerintah lakukan dan canangkan bagi anak-anak muda kita.

“Beliau pribadi yang sangat rendah hati dan membuka diri untuk mau berdiskusi dengan kami,” ujar David Herson.

David pun menuturkan ada beberapa catatan penting dalam pertemuan tersebut.

1. Agen Perubahan (Agent of Change)

Anak muda membawa ide-ide segar, kreatif, dan keberanian untuk melakukan perubahan positif.