David Nascimento Panggil 23 Pemain, Timnas Indonesia U-17 Siap Tempur di Myanmar
jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengumumkan kekuatan Timnas Indonesia U-17 yang akan diterjunkan dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Sebanyak 23 pemain dipilih pelatih David Nascimento untuk membawa Garuda Asia memburu tiket ke putaran final di Uzbekistan.
Nama I Kadek Dwi Sedana Putra masuk dalam daftar skuad pilihan Nascimento.
Kehadiran pemain tersebut menjadi salah satu modal penting Indonesia, karena Kadek sebelumnya sudah memiliki pengalaman membela Timnas Indonesia U-15 di Piala Dunia U-15 2026.
Selain Kadek, David Nascimento juga mempertahankan sejumlah pemain potensial.
Chico Jericho Yarangga, Ichiro Akbar Al Buchori, Dolvi Theofilus Solossa, dan Valdo Putra Pratama menjadi beberapa nama yang dipercaya memperkuat skuad.
Indonesia harus bersaing dengan empat negara di Grup A, yakni Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja.
Skuad Merah Putih akan memulai perjuangan dengan menghadapi Filipina pada Rabu (11/11/2026).
Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento telah memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Myanmar.
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