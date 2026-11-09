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David Nascimento Panggil 23 Pemain, Timnas Indonesia U-17 Siap Tempur di Myanmar

David Nascimento Panggil 23 Pemain, Timnas Indonesia U-17 Siap Tempur di Myanmar
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Skuad Timnas Indonesia U-17 saat berlaga pada laga uji coba melawan China di Indomilk Arena, Tangerang. Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengumumkan kekuatan Timnas Indonesia U-17 yang akan diterjunkan dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Sebanyak 23 pemain dipilih pelatih David Nascimento untuk membawa Garuda Asia memburu tiket ke putaran final di Uzbekistan.

Nama I Kadek Dwi Sedana Putra masuk dalam daftar skuad pilihan Nascimento.

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Kehadiran pemain tersebut menjadi salah satu modal penting Indonesia, karena Kadek sebelumnya sudah memiliki pengalaman membela Timnas Indonesia U-15 di Piala Dunia U-15 2026.

Selain Kadek, David Nascimento juga mempertahankan sejumlah pemain potensial.

Chico Jericho Yarangga, Ichiro Akbar Al Buchori, Dolvi Theofilus Solossa, dan Valdo Putra Pratama menjadi beberapa nama yang dipercaya memperkuat skuad.

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Indonesia harus bersaing dengan empat negara di Grup A, yakni Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja.

Skuad Merah Putih akan memulai perjuangan dengan menghadapi Filipina pada Rabu (11/11/2026).

Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento telah memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Myanmar.

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