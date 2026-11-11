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David Nascimento Puas Timnas U-17 Indonesia Menang Lawan Filipina, Ada Catatan Penting

David Nascimento Puas Timnas U-17 Indonesia Menang Lawan Filipina, Ada Catatan Penting
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Selebrasi Dhamar Tri Kusuma seusai mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 melawan Filipina di Stadion Thuwunna, Yangon, Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-17Indonesia mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 dengan kemenangan atas Filipina.

Berlaga di Stadion Thuwunna, Yangon, Rabu (11/11), skuad Garuda Muda menang dengan skor 3-0.

Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Dhamar Tri Kusuma pada menit ke-37 dan 45+1, serta I Dewa Gede Majesta pada menit ke-77.

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Pelatih Timnas U-17 Indonesia David Nascimento menyambut positif hasil tersebut.

Pria asal Portugal itu menilai kemenangan pada laga pembuka menjadi modal penting untuk menghadapi dua pertandingan berikutnya.

"Tentu saja ini merupakan pertandingan pertama kami sekaligus kemenangan pertama. Kami mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal hingga akhir," ujar David.

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"Pada babak kedua, ada sekitar 10 menit ketika lawan memberikan sedikit tekanan kepada kami. Mereka mencoba bermain dengan umpan-umpan langsung, tetapi secara keseluruhan saya pikir kami tetap mampu mengendalikan permainan dan menciptakan banyak peluang," imbuhnya.

Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia mengikuti jejak Afganistan yang juga mengawali turnamen dengan hasil positif.

Pelatih Timnas Indonesia David Nascimento menyambut positif kemenangan tersebut skuad Garuda Muda atas Filipina, Rabu (11/11)

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