JPNN.com » Olahraga » Basket » David Singleton Ingat Momen Emosional Seusai Timnas Basket Indonesia Bungkam Vietnam

David Singleton Ingat Momen Emosional Seusai Timnas Basket Indonesia Bungkam Vietnam

David Singleton Ingat Momen Emosional Seusai Timnas Basket Indonesia Bungkam Vietnam
Pelatih Timnas basket putra Indonesia, David Singleton saat mendampingi melawan Myanmar di Nimibutr Arena, Bangkok. Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com, JAKARTA - Laga Timnas basket putra Indonesia melawan Vietnam menjadi pertandingan emosional buat David Singleton.

Dalam laga tersebut Abraham Damar Grahita dan kolega mampu memenangi laga dengan skor 89-66 di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12).

Dave -sapaan akrab David Singleton- sejatinya tidak asing dengan basket di Vietnam, seusai pernah menjadi pelatih Saigon Heat pada 2017 hingga 2019.

Tidak heran seusai laga juru taktik kelahiran 3 Januari 1988 tersebut merasa emosional setelah memenangi duel melawan tim Negeri Paman Ho tersebut.

“Pertandingan yang sangat emosional untuk saya. Saya bangga dengan perjuangan Timnas basket putra Indonesia,” tulis pria asal San Francisco itu di sosial media.

Tercatat beberapa pemain Saigon Heat seperti Chris Dierker, Justin Young sampai Khoa Tran pernah menjadi anak asuhan David Singleton di Saigon Heat.

Reuni di atas lapangan mampu dimenangkan Dave dengan komposisi pemain muda nan energik Dame Diagne dan Derrick Michael Xzavierro.

Dame menjadi momok menakutkan di pertahanan Vietnam seusai mencetak 31 poin.

Laga Timnas basket putra Indonesia melawan Vietnam menjadi pertandingan emosional buat David Singleton, Rabu (17/12)

