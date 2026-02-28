menu
Davina Karamoy Jadi Model Video Klip RM Payakumbuah bersama Laleilmanino x Andhika

Davina Karamoy Jadi Model Video Klip RM Payakumbuah bersama Laleilmanino x Andhika

Davina Karamoy Jadi Model Video Klip RM Payakumbuah bersama Laleilmanino x Andhika
Penampilan Davina Karamoy bersama Andhika Mahesa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy dipercaya menjadi model utama dalam video klip terbaru RM Padang Payakumbuah.

Proyek ini turut melibatkan kolaborasi musikal dari trio produser Laleilmanino bersama vokalis Andhika Mahesa.

Video klip tersebut mengangkat tema rindu, rasa, dan kehangatan yang identik dengan masakan Minang.

Konsepnya dikemas secara sinematik dan emosional untuk menghadirkan kedekatan dengan penonton.

Kehadiran Davina Karamoy dinilai memberi kekuatan storytelling dalam video klip tersebut.

Dia merepresentasikan sosok yang menemukan kembali makna “rumah” lewat pengalaman rasa yang sederhana namun membekas.

Dari sisi musik, Laleilmanino menghadirkan aransemen pop modern yang catchy dan relevan dengan selera generasi saat ini.

Sementara itu, karakter vokal khas Andhika Mahesa memberikan nuansa melayu yang emosional dan mudah diterima lintas generasi.

Davina Karamoy bintangi video klip RM Padang Payakumbuah kolaborasi Laleilmanino x Andhika.

