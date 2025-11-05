Davina Karamoy Rela Tersiksa Demi Kuncen

menu
Davina Karamoy, pemain film Kuncen. Foto: Dok. Hers Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy terlibat dalam film horor terbaru yang bertitel Kuncen.

Dia menyatakan bermain dalam film Kuncen menjadi hal baru baginya.

Davina Karamoy yang pada dasarnya lebih menyukai pantai, harus menerima tantangan saat mendaki gunung.

Menurutnya, karakter yang diperankannya, Diska, merupakan sosok yang tidak familiar dengan naik gunung.

"Jadi saat syutingnya, aku harus pakai celana pendek dan semacam rompi sleeveless," ungkap Davina Karamoy.

Perempuan berusia 23 tahun itu kemudian mengaku cukup tersiksa ketika syuting film Kuncen.

Sebab, Davina Karamoy harus berjuang melawan kedinginan di lokasi pengambilan gambar.

"Aku lumayan tersiksa di sana karena sangat kedinginan. Sementara teman-teman cast yang lain itu pakai double coat dan sweater. Jadi tiap cut adegan itu aku selalu minta selimut karena dingin banget,” tambah Davina Karamoy.

