Davina Karamoy, Shakira Jasmine, dan Arthada Bersatu Jadi Sugar Baby

jpnn.com, JAKARTA - Davina Karamoy, Shakira Jasmine, Arthada dipertemukan dalam serial terbaru yang berjudul Sugar Baby.

Drama komedi persembahan Vidio Original Series dan diproduksi oleh Screenplay Films itu siap membuat penonton tertawa, terkaget-kaget, sekaligus geregetan.

Sugar Baby menampilkan Adipati Dolken, Davina Karamoy, Winky Wiryawan, Jolene Marie, Shakira Jasmine, Arthada, dan banyak nama lain.

James (Winky Wiryawan) merupakan seorang pengusaha sukses dengan kehidupan rumah tangga yang berantakan, hanya percaya pada sahabat sekaligus asistennya, Darma (Adipati Dolken).

Pekerjaan Darma sering bikin istrinya curiga dan hubungan rumah tangganya ikut merenggang, namun dirinya tetap setia menjaga rahasia James.

Masalah mulai memuncak ketika James memutuskan mengakhiri pernikahannya dan meminta Darma melindungi kekasih rahasianya, tanpa pernah menyebutkan siapa perempuan itu. Instruksi yang setengah matang ini membuat Darma terjebak dalam situasi abu-abu dan kebingungan mencari identitas kekasih James.

Dalam upayanya menyelidiki, Darma akhirnya menyamar sebagai sugar daddy dengan menggunakan barang-barang milik James.

Tanpa disadari, keputusan impulsif itu justru menempatkannya semakin dekat dengan Trio Sugar Baby: Susan (Davina Karamoy), Tiara (Shakira Jasmine), dan Merri (Arthada).