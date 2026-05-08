Day of The Seafarer 2026 Bakal Segera Digelar di Jabar

jpnn.com, JAWA BARAT - Rangkaian Day of The Seafarer 2026 akan dilaksanakan pada 24–27 Juni 2026 di Jawa Barat melalui tiga agenda utama: Maritime Career & Industry Expo, Strategic Maritime Forum (FGD & Gala Dinner) dan Fun Walk & Konser Rakyat Maritim.

Momentum ini menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Barat mulai mengambil posisi strategis dalam peta industri maritim nasional.

Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum baru pengembangan ekosistem maritim Indonesia melalui Pelabuhan Patimban, kawasan Rebana, industri logistik, galangan kapal, hingga pengembangan SDM pelaut.

Mengusung tema 'From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence', Day of The Seafarer 2026 diproyeksikan menjadi platform maritim nasional yang mempertemukan regulator, pelaut, shipowner, operator pelabuhan, industri logistik, galangan kapal, perbankan, investor, akademisi, dan masyarakat maritim dalam satu gerakan besar.

Ketua Pelaksana DoTS 2026, Dede Saputra menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremoni tahunan.

“Kalau Jawa Barat ingin menjadi pusat pertumbuhan baru nasional, maka industri maritimnya tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Kita harus ikut mengambil peran dalam rantai logistik, pelayaran, investasi maritim, dan pengembangan SDM pelaut Indonesia," ujar Dede.

Dia juga menegaskan bahwa pelaut merupakan tulang punggung konektivitas nasional yang selama ini sering terlupakan dalam narasi besar pembangunan.

“Indonesia negara kepulauan. Tetapi ironis jika pelautnya justru tidak menjadi prioritas. Tanpa pelaut, kapal tidak bergerak. Tanpa kapal bergerak, logistik nasional akan terganggu," serunya.