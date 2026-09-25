Day Trading Makin Diminati, Trader Ritel Dituntut Jeli Baca Peluang Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Day trading menuntut trader ritel mampu membaca pergerakan pasar dalam waktu singkat. Peluang transaksi dapat muncul dan menghilang dalam hitungan detik sehingga pengetahuan pasar, strategi, manajemen risiko, dan penggunaan teknologi menjadi faktor penting.

Elev8, broker contract for difference (CFD) global, menjelaskan bahwa day trading merupakan aktivitas membuka dan menutup posisi pada hari perdagangan yang sama.

Trader umumnya menggunakan timeframe pendek untuk mencari peluang jangka pendek dan dapat melakukan banyak transaksi dalam satu sesi, termasuk dengan memanfaatkan leverage.

Pasar yang memiliki likuiditas tinggi, seperti pasangan mata uang utama, saham berkapitalisasi besar, dan futures indeks, kerap menjadi pilihan trader.

Kondisi tersebut umumnya menawarkan spread bid-ask yang lebih sempit sehingga biaya transaksi dapat lebih rendah, terutama bagi trader yang melakukan banyak transaksi dalam sehari.

Selain spread, trader perlu memperhitungkan komisi, biaya bursa, dan slippage atau selisih antara harga eksekusi dengan harga yang diharapkan.

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Biaya tersebut dapat mengurangi keuntungan transaksi. Sebagai ilustrasi, transaksi 1.000 saham yang menghasilkan keuntungan kotor USD 1.000 dapat menyisakan kurang dari USD 800 setelah memperhitungkan berbagai biaya dan slippage.

Manajemen risiko menjadi bagian penting karena kerugian membutuhkan keuntungan yang lebih besar untuk dipulihkan. Penurunan nilai akun sebesar 10 persen membutuhkan keuntungan sekitar 11,1 persen untuk kembali ke posisi awal, sedangkan kerugian 50 persen membutuhkan keuntungan 100 persen.