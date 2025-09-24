menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Daya Tahan Tubuh Menurun, 4 Buah Ini Bikin Anda Segar Kembali

Daya Tahan Tubuh Menurun, 4 Buah Ini Bikin Anda Segar Kembali

Daya Tahan Tubuh Menurun, 4 Buah Ini Bikin Anda Segar Kembali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Kondisi ini tentu bisa membuat Anda rentan terserang penyakit, seperti demam, batuk, dan pilek.

Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya bisa dilakukan dengan rutin mengonsumsi buah-buahan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Sudah tidak diragukan khasiat dari jeruk. Ada beberapa jenis buah jeruk yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh, antara lain lokal, mandarin, lemon, hingga nipis.

Jeruk mengandung vitamin C yang mampu meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan kunci melawan infeksi.

Baca Juga:

Namun, kamu perlu memperhatikan takaran konsumsinya agar efektif.

Untuk wanita dewasa butuh 75 miligram vitamin C dan pria dewasa 90 miligram tiap hari.

Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah kiwi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI