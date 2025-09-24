Daya Tahan Tubuh Menurun, 4 Buah Ini Bikin Anda Segar Kembali

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Kondisi ini tentu bisa membuat Anda rentan terserang penyakit, seperti demam, batuk, dan pilek.

Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya bisa dilakukan dengan rutin mengonsumsi buah-buahan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Sudah tidak diragukan khasiat dari jeruk. Ada beberapa jenis buah jeruk yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh, antara lain lokal, mandarin, lemon, hingga nipis.

Jeruk mengandung vitamin C yang mampu meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan kunci melawan infeksi.

Namun, kamu perlu memperhatikan takaran konsumsinya agar efektif.

Untuk wanita dewasa butuh 75 miligram vitamin C dan pria dewasa 90 miligram tiap hari.