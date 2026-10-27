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Dayat El Hadirkan Bantuan Air Bersih bagi Masyarakat Tanah Laut

Dayat El Hadirkan Bantuan Air Bersih bagi Masyarakat Tanah Laut
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Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah mengatakan persoalan kebutuhan air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil. Foto: supplied for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah mengatakan persoalan kebutuhan air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil.

Sebab kata dia, akses terhadap air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat.

Air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan untuk mendapatkannya, tentu kami tidak boleh tinggal diam," ujar pria disapa Dayat El, Selasa (27/10).

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Adapun Dayat El menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di wilayah Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam memastikan ketersediaan air bersih.

Sebagai Anggota DPD RI Dapil Kalsel, Dayat El menegaskan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian aspirasi dan perjuangan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga melalui kepedulian dan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

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"Kehadiran kami melalui bantuan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar untuk sedikit meringankan kebutuhan masyarakat,” ujar Dayat El.

Menurut Dayat, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah perlu mendapatkan perhatian bersama dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seluruh pihak.

Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah mengatakan persoalan kebutuhan air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil.

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