Dayat El Kembali Salurkan Bantuan Air Bersih, Kali Ini untuk Warga di Kotabaru

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El kembali menyalurkan bantuan berupa air bersih.

Kali ini Dayat El kembali menyalurkan bantuan serupa kepada warga Jalan Tambak 2 Blok D, E, dan F, RT 19, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Muhammad Hidayattollah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam membantu warga mendapatkan akses air bersih untuk keperluan sehari-hari.

“Persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” ucap Dayat El.

Menurutnya, kehadiran wakil daerah tidak cukup hanya melalui perjuangan aspirasi di tingkat pusat, tetapi juga perlu diwujudkan melalui langkah nyata di tengah masyarakat.

“Ulun berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan kebutuhan warga, khususnya di Desa Semayap,” ujar Dayat El.

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Anggota DPD RI Dapil Kalsel tersebut juga menegaskan bahwa kepeduliannya tidak terbatas pada satu wilayah. Baginya, setiap masyarakat Kalimantan Selatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan diperjuangkan kebutuhannya.

“Selama kami mampu, insyaallah akan diupayakan. Karena menjadi wakil daerah bukan sekadar tentang jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kebermanfaatan,” ungkapnya.