DAYDRM Mengobarkan Semangat Lewat Lagu Shine!

jpnn.com, JAKARTA - Label musik Arunada Records resmi memperkenalkan single terbaru dari grup vokal anak DAYDRM yang berjudul Shine!.

Mengusung warna musik pop dance yang energik dan ceria, lagu itu hadir sebagai suntikan semangat bagi anak-anak

Indonesia untuk mengawali hari dengan penuh kepositifan.

Lewat kombinasi vokal yang harmonis dari para member DAYDRM yakni Nicole, Ghaitsa, Andin, Ardani, Dela, Sheena, Jovina, Shine! mengajak pendengar untuk selalu menyambut pagi dengan senyuman dan keberanian dalam meraih cita-cita.

Lagu Shine! membawa pesan mendalam tentang semangat dan harapan melalui lirik yang penuh inspirasi.

Dengan bait-bait seperti 'Kalau jatuh bangun lagi, smile lagi gak usah sedih', DAYDRM ingin mengingatkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan momen untuk bangkit dan kembali melangkah dengan percaya diri.

Pesan pantang menyerah ini dibungkus dalam nada yang catchy dan penuh dorongan semangat, menjadikan Shine! sebuah lagu yang relevan sekaligus menghibur untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak.

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Melalui bagian chorus yang penuh semangat, 'Shine! Shine! Everybody shine, mengejar mimpi terbang tinggi', DAYDRM berharap karya ini mampu menginspirasi anak-anak Indonesia untuk berani bersinar dan mengejar impian mereka tanpa ragu.

Dalam memproduksi lagu Shine!, DAYDRM dibantu oleh sejumlah nama.