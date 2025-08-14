DBD Masih Jadi Ancaman, Pertamina Ikut Mengedukasi Masyarakat, Gencarkan PMT Balita

jpnn.com - Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai karena termasuk penyakit mematikan. Pencegahannya pun tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi perlu upaya kolektif.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Integrated Terminal (IT) Balongan ikut melibatkan diri dalam mengedukasi pencegahan DBD dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di wilayah tersebut.

"Hingga pertengahan tahun 2025, Balongan menempati posisi kedua tertinggi kasus DBD di Kabupaten Indramayu. Hal ini menunjukkan urgensi penguatan upaya pencegahan secara kolektif, " kata Kepala Puskesmas Kecamatan Balongan, dr. Nova Natalia, Kamis (14/8).

Sesi edukasi dilakukan kepada 30 kader Posyandu Desa Balongan dalam pencegahan DBD melalui metode 3M Plus. Sementara, pemberian bantuan alat fogging kepada Pemerintah Desa diserahkan langsung oleh Supervisor II HSSE IT Balongan, Wicaksono Catur.

"Kami berharap edukasi ini dapat diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas," ungkap dr. Nova.

Selanjutnya, pada 11-16 Agustus 2025, IT Balongan membagikan PMT berupa susu, pisang, telur puyuh, dan bakso ayam hasil olahan Kelompok UMKM OMSET untuk 400 balita dan para ibu hamil di enam Posyandu Desa Balongan.

Selain untuk memperbaiki status gizi anak-anak, kegiatan itu juga upaya memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal melalui pengolahan makanan sehat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB, Susanto August Satria, menyatakan, program tersebut merupakan CSR unggulan, Gerakan Balongan Sehat dan Sejahtera (Garbatera).